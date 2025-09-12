Издевательства над отцом в Туркестанской области: против жены задержанного начато расследование

По данным департамента полиции региона, в отношении женщины начато досудебное расследование по статье УК РК «Побои, совершенные группой лиц».

— В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с дачей правовой оценки действиям всех участников уголовного процесса. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в ДП Туркестанской области.

Напомним, ранее был задержан мужчина, избивший пожилого отца. По факту смерти потерпевшего отделом полиции Шардаринского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Примечательно, что заявления о фактах насилия в органы полиции ранее не поступали.

Известно, что инцидент был зафиксирован соседями на видео, которое впоследствии распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина наносит побои своему отцу, а жена не препятствует насилию над пожилым человеком.

Тем временем в соцсетях распространялись слухи, что задержанный якобы является сотрудником местной мечети. Однако в Духовном управлении мусульман Казахстана эти сведения опровергли. По заявлению главного имама Туркестанской области, мужчина не имел отношения к религиозной деятельности, а работал тамадой.