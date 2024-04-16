Сильный ливень в Кентау: подтопило дома и коммерческие объекты

Улицы Кентау Туркестанской области заполонило водой из-за сильного дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дождевая вода, скопившаяся на центральных улицах города, создала проблемы для жителей. Дороги и рынки также были затоплены. В результате пострадали товары многих торговцев. Люди сильно промокли на улицах

Из видео, распространенных в социальных сетях, видно, что вода заполонила и дворы жилых домов.

Вечером в администрации Кентау сообщили, что ситуация стабилизировалась.

— В результате дождя, прошедшего 15 апреля с 16:00 до 17:10, были подтоплены дома, дворы и подвалы и 26 коммерческих объектов на рынке «Салиха ана». Силами ДЧС и сотрудниками местной администрации проведены работы по выкачиванию воды и возведению отводных каналов. Ситуация стабильная, — сообщили в акимате Кентау.

Напомним, согласно прогнозу «Казгидрометра», большая часть территории республики 16–18 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются дожди, ночью на севере, востоке, в центре страны прогнозируется осадки (дождь, снег).

На большей части Казахстана сохраняется дождливая погода. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова