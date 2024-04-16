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    13:59, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Сильный ливень в Кентау: подтопило дома и коммерческие объекты

    Сильный ливень в Кентау: подтопило дома и коммерческие объекты
    Фото: воинская часть 6637

    Улицы Кентау Туркестанской области заполонило водой из-за сильного дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дождевая вода, скопившаяся на центральных улицах города, создала проблемы для жителей. Дороги и рынки также были затоплены. В результате пострадали товары многих торговцев. Люди сильно промокли на улицах

    Из видео, распространенных в социальных сетях, видно, что вода заполонила и дворы жилых домов.

    Вечером в администрации Кентау сообщили, что ситуация стабилизировалась.

    — В результате дождя, прошедшего 15 апреля с 16:00 до 17:10, были подтоплены дома, дворы и подвалы и 26 коммерческих объектов на рынке «Салиха ана». Силами ДЧС и сотрудниками местной администрации проведены работы по выкачиванию воды и возведению отводных каналов. Ситуация стабильная, — сообщили в акимате Кентау.

    Напомним, согласно прогнозу «Казгидрометра», большая часть территории республики 16–18 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются дожди, ночью на севере, востоке, в центре страны прогнозируется осадки (дождь, снег).

    На большей части Казахстана сохраняется дождливая погода. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова

    Теги:
    Подтопления Погода ДЧС Дожди Соцсети Туркестанская область Регионы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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