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    11:31, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются в большей части регионов Казахстана

    люди
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На большей части Казахстана сохраняется дождливая погода. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохраняется дождливая погода на большей части республики. В горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. По Казахстану также ожидаются грозы, туманы, усиление ветра на юге страны, шквал, — сказала Алина Исмагулова.

    Также, по ее словам, за минувшие сутки выпущены четыре гидрологических штормовых предупреждения по пяти областям — СКО, ВКО, области Абай, Туркестанской и Алматинской областях.

    — В СКО в период с 15-го по 19-е апреля в связи с добеганием боковых притоков с Акмолинской области реки Келесакан, Жабай и Калкутан на реке Есиль в районах Габита Мусрепрова, Шалаакына ожидается повышение уровня воды, вторая волна паводков и превышение критических отметок. В ВКО и области Абай на гидрологическом посту реки Иртыш уровень воды составляет 313 см. По прогнозам сильных дождей в Алматинской и Туркестанской области с 16 по 17 апреля ожидается формирование склонного стока и подъема уровней воды на реках — добавила Алина Исмагулова.

    Теги:
    Погода Дожди СКО Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Абайская область Река Жабай Алматинская область Реки Штормовое предупреждение
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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