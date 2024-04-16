Дожди ожидаются в большей части регионов Казахстана

На большей части Казахстана сохраняется дождливая погода. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохраняется дождливая погода на большей части республики. В горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь. По Казахстану также ожидаются грозы, туманы, усиление ветра на юге страны, шквал, — сказала Алина Исмагулова.

Также, по ее словам, за минувшие сутки выпущены четыре гидрологических штормовых предупреждения по пяти областям — СКО, ВКО, области Абай, Туркестанской и Алматинской областях.