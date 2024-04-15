Осадки ожидаются в Казахстане 16-18 февраля

Большая часть территории республики 16–18 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются дожди, ночью на севере, востоке, в центре страны прогнозируется осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 16 апреля на юге, юго-востоке страны пройдут сильные дожди. Лишь на юго-западе республики — солнечная погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы.

Местами по республике столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 22-30 тепла, на севере, юго-востоке, в центре — до 15-25 тепла, лишь на востоке республики ночью и днем ожидается колебание температуры.