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    15:54, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 16-18 февраля

    осадки
    Фото: Kazinform

    Большая часть территории республики 16–18 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ожидаются дожди, ночью на севере, востоке, в центре страны прогнозируется осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 16 апреля на юге, юго-востоке страны пройдут сильные дожди. Лишь на юго-западе республики — солнечная погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы.

    Местами по республике столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 22-30 тепла, на севере, юго-востоке, в центре — до 15-25 тепла, лишь на востоке республики ночью и днем ожидается колебание температуры.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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