Silk Way Star: Казахстан формирует новый медиабренд Евразии

Формат разработан полностью в Казахстане, а значит права, франшиза и потенциал монетизации принадлежат отечественной индустрии, открывая для нее новые горизонты.

В 2025 году победителем проекта стала участница из Монголии Мишель Джозеф. Ее победа еще раз подчеркнула международный статус конкурса и его открытость талантам со всего региона.

— Цифры подтверждают растущее признание Silk Way Star. Охват аудитории в социальных сетях составил 43 страны, более 143 млн пользователей и свыше 300 млн просмотров. Для Казахстана это конкретные перспективы: продажа прав и лицензий, расширение рекламного рынка, увеличение числа спонсорских контрактов. Таким образом, Silk Way Star уже дает импульс развитию креативной индустрии страны, повышая спрос на продакшн-студии, специалистов по дизайну, музыке, SMM и аналитике, а также проект укрепляет имидж Казахстана как центра культурной дипломатии региона, — отметил автор Телеграм-канала.

Масштабирование проекта может помочь Казахстану закрепиться в статусе ведущего медиахаба Евразии. По прогнозам, в ближайшие годы приток инвестиций в медиа и креативную экономику может достигнуть 50–70 млн долларов, а вклад отрасли в ВВП — увеличится вдвое.

Напомним, что следующий конкурс Silk Way Star примет Китай.