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    22:37, 08 Май 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

    Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Борт N1, передает агентство Kazinform.

    Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан
    Фото: Борт N1

    — Перед началом праздничного концерта в Кремлевском дворце Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином. В следующем месяце лидер Китая посетит с визитом Казахстан, — говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

    Сегодня в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и с Президентом Сербии Александром Вучичем.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Китай КНР Визит Си Цзиньпина Си Цзиньпин
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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