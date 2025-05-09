Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

— Перед началом праздничного концерта в Кремлевском дворце Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином. В следующем месяце лидер Китая посетит с визитом Казахстан, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

Сегодня в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и с Президентом Сербии Александром Вучичем.