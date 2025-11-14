Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за Трампом и Путиным

Об этом 13 ноября сообщило Министерство иностранных дел Китая.

— По приглашению правительства ЮАР премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 20-м саммите «Группы двадцати» в Йоханнесбурге 21–23 ноября, — говорится в заявлении МИД.

В документе также указано, что перед этим Ли Цян посетит заседание Совета глав правительств ШОС в Москве 17–18 ноября и совершит визит в Замбию 19–20 ноября.

Ли Цян уже представлял Китай на саммите G20 в Нью-Дели в 2023 году. Предстоящая встреча станет первой с 2008 года, на которой одновременно не будут присутствовать лидеры трех крупнейших участников — США, Китая и России.

Президент США Дональд Трамп еще в июле допустил, что не поедет в ЮАР, заявив, что страна проводит «очень плохую политику». Позже он сообщил, что США вовсе не будут представлены на саммите.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин также не планирует лично участвовать в мероприятии, однако Россия будет представлена «на достойном уровне». По данным СМИ, в ЮАР от имени Москвы поедет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, посетит председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в начале 2026 года.