    04:16, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за Трампом и Путиным

    На предстоящем саммите G20 в Йоханнесбурге Китай будет представлен не председателем КНР Си Цзиньпином, а премьером Госсовета Ли Цяном, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    ҚХР Төрағасы
    Фото: Ақорда

    Об этом 13 ноября сообщило Министерство иностранных дел Китая.

    — По приглашению правительства ЮАР премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 20-м саммите «Группы двадцати» в Йоханнесбурге 21–23 ноября, — говорится в заявлении МИД.

    В документе также указано, что перед этим Ли Цян посетит заседание Совета глав правительств ШОС в Москве 17–18 ноября и совершит визит в Замбию 19–20 ноября.

    Ли Цян уже представлял Китай на саммите G20 в Нью-Дели в 2023 году. Предстоящая встреча станет первой с 2008 года, на которой одновременно не будут присутствовать лидеры трех крупнейших участников — США, Китая и России.

    Президент США Дональд Трамп еще в июле допустил, что не поедет в ЮАР, заявив, что страна проводит «очень плохую политику». Позже он сообщил, что США вовсе не будут представлены на саммите.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин также не планирует лично участвовать в мероприятии, однако Россия будет представлена «на достойном уровне». По данным СМИ, в ЮАР от имени Москвы поедет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. 

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Дональд Трамп, скорее всего, посетит председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в начале 2026 года.

    Жанар Альжанова
