    10:32, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Трамп посетит Китай в феврале 2026 года

    Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, посетит председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в начале следующего года, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Скотт Бессент
    Фото: finance.yahoo.com

    В воскресенье в программе «Встреча с прессой» на канале NBC News Бессент сообщил, что Трамп и Си Цзиньпин, как ожидается, заключат соглашение, которое позволит избежать введения новых 100-процентных пошлин США на китайские товары с 1 ноября.

    Это событие может стать поворотным моментом в глобальных торговых отношениях, поскольку две крупнейшие экономики мира стремятся ослабить напряженность, которая дестабилизирует рынки и ухудшает дипломатические отношения двух стран.

    Трамп прибыл в Малайзию в воскресенье на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который стал его первой остановкой в рамках пятидневного турне по Азии, кульминацией которого, как ожидается, станет личная встреча с Си Цзиньпином в Южной Корее в четверг.

    Бессент сообщил, что Трамп, скорее всего, посетит Си Цзиньпина в Пекине в начале следующего года, незадолго до Лунного Нового года, который отмечается 17 февраля. По его словам, встреча в Вашингтоне, скорее всего, состоится перед запланированной на осень поездкой Си Цзиньпина в США для участия в саммите «Большой двадцатки».

    Ранее сообщалось о заявлении заместителя министра коммерции КНР Ли Чэнгана о достижении Пекином и Вашингтоном консенсуса по важным торгово-экономическим вопросам.

