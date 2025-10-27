РУ
    02:10, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Китай и США согласовали подходы к урегулированию спорных экономических тем

    Китай и США достигли базового консенсуса по ряду торгово-экономических вопросов, передает агенство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Китай и США согласовали подходы к урегулированию спорных экономических тем
    Фото: Pexels

    Пекин и Вашингтон консенсуса по ряду важных торгово-экономических вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР и представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган, выступая на брифинге в Куала-Лумпуре по итогам нового раунда консультаций.

    По его словам, обсуждения проходили на протяжении двух дней и касались таких тем, как меры США в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая в рамках раздела 301 американского Закона о торговле, продление приостановки зеркальных пошлин, пошлины, связанные с фентанилом, антинаркотическое сотрудничество, а также экспортный контроль и развитие торговли.

    Ли Чэнган отметил, что за последний месяц китайско-американские отношения переживали «турбулентность и колебания», однако Пекин последовательно выполняет договоренности, достигнутые на переговорах в Женеве и в ходе телефонных разговоров лидеров двух стран.

    — Подобная турбулентность не является тем, что Китай хотел бы наблюдать, — подчеркнул представитель КНР, добавив, что стороны провели «откровенные и конструктивные» дискуссии, сохраняя взаимное уважение и равноправный диалог.

    После проведения необходимых внутренних процедур утверждения Китай и США намерены продолжить коммуникацию для укрепления стабильных и здоровых торгово-экономических отношений.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
