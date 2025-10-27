РУ
    21:03, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    ЕС сокращает зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

    Еврокомиссия разрабатывает стратегию по снижению зависимости Евросоюза от Китая при импорте редкоземельных металлов и других стратегически важных материалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild

    Фото: Pexels

    Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине, цель инициативы — обеспечить доступ европейской промышленности к альтернативным источникам критически важного сырья в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Новая стратегия создается по аналогии с программой, позволившей ЕС преодолеть энергетический кризис после прекращения поставок российских энергоресурсов.

    Одним из ключевых направлений станет развитие переработки.

    — Некоторые компании уже способны перерабатывать до 95% редкоземельных элементов и аккумуляторов, — отметила фон дер Ляйен.

    Кроме того, Брюссель планирует заключить соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и поставок сырья с рядом стран, включая Украину, Канаду, Австралию, Казахстан, Узбекистан, Чили и Гренландию.

    Ранее сообщалось, что Китай усиливает контроль за передачей персональных данных.

    Анастасия Палагутина
    Автор
