ЕС сокращает зависимость от Китая в поставках редкоземельных металлов

Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине, цель инициативы — обеспечить доступ европейской промышленности к альтернативным источникам критически важного сырья в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Новая стратегия создается по аналогии с программой, позволившей ЕС преодолеть энергетический кризис после прекращения поставок российских энергоресурсов.

Одним из ключевых направлений станет развитие переработки.

— Некоторые компании уже способны перерабатывать до 95% редкоземельных элементов и аккумуляторов, — отметила фон дер Ляйен.

Кроме того, Брюссель планирует заключить соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и поставок сырья с рядом стран, включая Украину, Канаду, Австралию, Казахстан, Узбекистан, Чили и Гренландию.

