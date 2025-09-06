Дональд Трамп не поедет на саммит G20 в ЮАР

По словам Дональд Трампа, саммит G20 в 2026 году пройдет в декабре на территории принадлежащего ему гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал близ Майами.

— Да, он состоится в Дорале. Все хотят, чтобы он прошел именно там, потому что курорт находится прямо рядом с аэропортом, это лучшее место, оно прекрасное, — цитирует президента США агентство AFP.

Республиканец подчеркнул, что не станет зарабатывать на организации встречи.

— Это договоренность, в которой речь не идет о деньгах, — отметил он.

Трамп также сказал, что с удовольствием примет на саммите «Группы двадцати» в США президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.