    10:22, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дональд Трамп не поедет на саммит G20 в ЮАР

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет на саммит «большой двадцатки», который будет проходить в Южно-Африканской Республике (ЮАР) 22 и 23 ноября. Вместо него встречу лидеров G20 посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Фото: ТАСС

    По словам Дональд Трампа, саммит G20 в 2026 году пройдет в декабре на территории принадлежащего ему гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал близ Майами.

    — Да, он состоится в Дорале. Все хотят, чтобы он прошел именно там, потому что курорт находится прямо рядом с аэропортом, это лучшее место, оно прекрасное, — цитирует президента США агентство AFP.

    Республиканец подчеркнул, что не станет зарабатывать на организации встречи.

    — Это договоренность, в которой речь не идет о деньгах, — отметил он.

    Трамп также сказал, что с удовольствием примет на саммите «Группы двадцати» в США президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
