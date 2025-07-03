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    10:36, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Штраф получил виновник степного пожара в Павлодарской области

    Пламя распространилось на 100 квадратных метров из-за нарушения правил при сжигании сухой травы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожарные
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По информации ДЧС Павлодарской области, пожар произошел на территории Александровского сельского округа Щербактинского района 1 июля. Загорелось сухая трава на площади 100 квадратных метров.

    — ⁠Пожар вспыхнул в степной зоне, и из-за жаркой и ветреной погоды возникла реальная угроза распространения пламени на значительную территорию. К месту происшествия были направлены подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, сотрудники пожарных постов местных исполнительных органов, представители лесоохраны, а также был осуществлён вылет дежурного борта авиации РГКП «Казавиалесохрана», — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Распространения огня удалось избежать, в том числе на лесной массив резервата «Ертіс орманы». Позже выяснилось, что причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы. Виновника удалось установить и привлечь к административной ответственности в виде штрафа почти в 60 тысяч тенге.

    Напомним, ранее в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.  К тушению пожара было привлечено около 150 человек и 50 единиц техники, в том числе личный состав ДЧС, сотрудники ГПР «Акжайык», лесных хозяйства и других хозяйствующих субъектов региона.  24 июня МЧС объявил о ликвидации возгорания в резервате «Акжайык». 

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Закон и право Регионы Казахстана Регионы Штрафы Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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