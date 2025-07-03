Штраф получил виновник степного пожара в Павлодарской области

По информации ДЧС Павлодарской области, пожар произошел на территории Александровского сельского округа Щербактинского района 1 июля. Загорелось сухая трава на площади 100 квадратных метров.

— ⁠Пожар вспыхнул в степной зоне, и из-за жаркой и ветреной погоды возникла реальная угроза распространения пламени на значительную территорию. К месту происшествия были направлены подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, сотрудники пожарных постов местных исполнительных органов, представители лесоохраны, а также был осуществлён вылет дежурного борта авиации РГКП «Казавиалесохрана», — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Распространения огня удалось избежать, в том числе на лесной массив резервата «Ертіс орманы». Позже выяснилось, что причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы. Виновника удалось установить и привлечь к административной ответственности в виде штрафа почти в 60 тысяч тенге.

Напомним, ранее в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды. К тушению пожара было привлечено около 150 человек и 50 единиц техники, в том числе личный состав ДЧС, сотрудники ГПР «Акжайык», лесных хозяйства и других хозяйствующих субъектов региона. 24 июня МЧС объявил о ликвидации возгорания в резервате «Акжайык».