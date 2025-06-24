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    16:27, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в природном резервате «Акжайык» потушен

    О полной ликвидации пожара на территории заповедника «Акжайык» сообщили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат Атырауской области

    Как отметили в ведомстве, по состоянию на 14:00 часов 24 июня пожар на территории государственного природного резервата «Акжайык» полностью ликвидирован. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1 510 гектаров.

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    Фото: акимат Атырауской области

    — С 13 июня два вертолета Ми-8 АО «Казавиаспас» сбросили в общей сложности 396 тонн воды. Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы. В общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники, — говорится в сообщении.

    пожар
    Фото: акимат Атырауской области

    Также, во избежание повторного возгорания и для постоянного контроля ситуации круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, полиции и резерватa продолжается.

    Напомним, в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

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    Фото: акимат Атырауской области
    а
    Фото: акимат Атырауской области

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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