Школу за счет возвращенных активов построят в области Жетысу

Торжественная церемония закладки капсулы для будущих поколений прошла с участием Генерального прокурора Республики Казахстан Берика Асылова, акима области Жетысу Бейбита Исабаева и местных жителей. Здание возводится за счет незаконно выведенных активов, возвращенных в страну по поручению Президента.

Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул, что строительство школ и других социально значимых объектов на средства возвращенных активов стало возможным благодаря новым реформам, инициированным Главой государства.

— По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева возвращенные активы направляются на общественные нужды. Благодаря им в стране реализуются важные проекты: строятся школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы, культурные и социальные учреждения. Это позволяет решать целый ряд острых проблем. За последние полтора года Комитет по возврату незаконно выведенных активов принял меры по возвращению свыше 1,2 трлн тенге, из которых 785 млрд уже поступили в государственный бюджет, — сообщил Б. Асылов.

С поздравительной речью к участникам мероприятия обратился аким области Жетысу Бейбит Исабаев:

— Глава государства придает особое значение улучшению качества образования в сельской местности. Нам поручено развивать систему просвещения, оснащать учебные заведения современным оборудованием, повышать квалификацию сельских педагогов. Строительство новых школ стало важным шагом в этом направлении. Уверен, что эта школа станет одной из лучших в области, — отметил он.

От имени сельчан слова благодарности выразил председатель совета ветеранов города Текели Ертай Дуйсебаев. После этого состоялась официальная закладка капсулы в основание будущего здания.

Следует отметить, что здание старой школы № 7 в селе Рудничный было построено в 1970 году. Сегодня здесь обучаются 148 учеников, еще 30 детей посещают дошкольный мини-центр, а 26 — группу предшкольной подготовки. Всего в учреждении работают 40 педагогов.

Так как здание устарело, в 2024 году было принято решение о строительстве новой школы за счет средств Специального государственного фонда. Сейчас начато строительство нового здания, рассчитанного на 200 учеников и 30 дошкольников. В строительстве школы задействованы и местные жители. Работы идут по графику, завершение строительства планируется в январе следующего года.

Новость о новой школе с радостью восприняли и дети, и их родители.

— Мы живем в этом селе. Раньше, глядя на новые школы в других местах, мы только завидовали. У меня трое сыновей учатся в школе. Когда узнали, что у нас будет новая, очень обрадовались. Если в ней будут современные технологии, интерактивные доски, то наши дети смогут получать более качественное образование и идти в ногу со временем. Думаю, эта школа станет для них настоящим храмом знаний, — поделилась местная жительница, мама школьников Галия Ермеккызы.

Отметим, что за счет средств Специального государственного фонда ведется также строительство школы в селе Коксай Кербулакского района. Кроме того, на следующий год подана заявка на строительство еще пяти школ по линии того же фонда. Всего в области Жетысу за счет активов, возвращенных в государственную собственность по линии органов прокуратуры, реализуются 22 социальных проекта.

Мы сообщали, что в Петропавловске на средства, возвращённые государству в рамках борьбы с незаконным выводом активов, строят детский сад на 280 мест.