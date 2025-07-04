Возврат активов: детский сад на 280 мест строят в Петропавловске

Строительство детского сада на 280 мест началось в феврале 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Мажилиса, работы выполнены примерно на 40%. Сдать детский сад планируется в декабре этого года. Общая сумма финансирования составляет 1,9 млрд тенге.

Фото: Мажилис

– Средства, возвращённые государству, должны работать на благо общества. Это принципиальная позиция партии «AMANAT», и мы не ограничиваемся контролем на бумаге – мы выезжаем на места, чтобы лично убедиться, что каждый тенге идёт туда, куда нужно. Важно понимать, что в Петропавловске лето короткое. Если не ускорить работы в ближайшие два месяца, велика вероятность, что подрядчики столкнутся с сезонными ограничениями. До осени нужно закрыть основные строительные циклы, – отметил Дмитрий Колода.

Фото: Мажилис

Депутат также напомнил, что ранее в регионе уже случались задержки при строительстве аналогичных объектов, когда из-за несоблюдения сроков сдачи подрядчики не успевали завершить ключевые этапы до наступления холодов. По его словам, текущая задача – не допустить повторения таких ситуаций.

Фото: Мажилис

– При строительстве социальных объектов мы должны ориентироваться не только на сроки и качество, но и на состав сметы. Это принципиально: каждый вложенный тенге должен возвращаться в национальную экономику. Использование отечественных строительных материалов, продукции местных предприятий – это не просто поддержка бизнеса, это создание рабочих мест, налоговые поступления, развитие наших регионов. Такой подход формирует устойчивую цепочку «государство – бизнес – общество», в которой выигрывают все, – подчеркнул Еркебулан Мамбетов.

Отмечается, что внимание к образовательной инфраструктуре в СКО сейчас особенно велико. В рамках предвыборной программы партии «AMANAT» в регионе реализуются 33 проекта социальной и коммунальной инфраструктуры за счёт средств, возвращённых в бюджет, включая детские сады, школы, спортивные и медицинские объекты

Ранее сообщалось, что свыше 45 млрд тенге из возвращенных активов выделили на водообеспечение в СКО.