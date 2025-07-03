Свыше 45 млрд тенге из возвращенных активов выделили на водообеспечение в СКО
Правительство Казахстана продолжает реализацию поручений Главы государства по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну активов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Свыше 45 млрд тенге из Специального государственного фонда выделили на развитие водопроводной инфраструктуры для обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой в Северо-Казахстанской области.
На эти средства будут реализованы 48 проектов, направленных на улучшение водоснабжения региона. Среди них – реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.
После окончания всех работ в селах Северо-Казахстанской области будет обеспечен 100%-ный охват населения качественной питьевой водой.
Северо-Казахстанская область имеет самую длинную протяженность групповых водопроводов по стране – более 3 тысяч км, за счет них водой обеспечивается 229 сел с численностью 175 тысяч человек. Доступ к услугам водоснабжения в городе Петропавловске имеют 100% населения, в селах – 97,5%.
Как сообщалось, в село в Жамбылской области провели питьевую воду за счет возвращенных активов.