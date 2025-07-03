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    08:35, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 45 млрд тенге из возвращенных активов выделили на водообеспечение в СКО

    Правительство Казахстана продолжает реализацию поручений Главы государства по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну активов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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    Фото: freepik

    Свыше 45 млрд тенге из Специального государственного фонда выделили на развитие водопроводной инфраструктуры для обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой в Северо-Казахстанской области. 

    На эти средства будут реализованы 48 проектов, направленных на улучшение водоснабжения региона. Среди них – реконструкция Соколовского, Булаевского и Пресновского групповых водопроводов, а также строительство новых водоводов и отводов к сельским населенным пунктам Айыртауского района и Шал Акына, подключенным к Кокшетаускому групповому водопроводу.

    После окончания всех работ в селах Северо-Казахстанской области будет обеспечен 100%-ный охват населения качественной питьевой водой.

    Северо-Казахстанская область имеет самую длинную протяженность групповых водопроводов по стране – более 3 тысяч км, за счет них водой обеспечивается 229 сел с численностью 175 тысяч человек. Доступ к услугам водоснабжения в городе Петропавловске имеют 100% населения, в селах – 97,5%.

    СКО, вода
    Фото: primeminister.kz

    Как сообщалось, в село в Жамбылской области провели питьевую воду за счет возвращенных активов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Возврат активов Правительство РК Регионы Казахстана Регионы Вода
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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