В село в Жамбылской области провели питьевую воду за счет возвращенных активов
В соответствии с поручением Главы государства в Жамбылской области профинансировано строительство 19 объектов водоснабжения и здравоохранения за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.
Прокурор области Нургалым Абдиров принял участие в церемонии открытия нового объекта водоснабжения в селе Жанаоткел Жамбылского района.
— Эта инициатива наглядно демонстрирует, как возвращённые государству средства способствуют благу общества и создают условия для развития ключевой социальной инфраструктуры, — отметил Нургалым Абдиров.
До открытия данного объекта в селе отсутствовала система водоснабжения и жители не имели доступа к чистой питьевой воде.
Теперь новая система водоснабжения позволит обеспечить более 260 жителей села качественной питьевой водой.
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