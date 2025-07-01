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    16:13, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В село в Жамбылской области провели питьевую воду за счет возвращенных активов

    В соответствии с поручением Главы государства в Жамбылской области профинансировано строительство 19 объектов водоснабжения и здравоохранения за счет возвращенных активов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

    Село в Жамбылской области обеспечили питьевой водой за счет возвращенных активов
    Фото: прокуратура Жамбылской области

    Прокурор области Нургалым Абдиров принял участие в церемонии открытия нового объекта водоснабжения в селе Жанаоткел Жамбылского района.

    — Эта инициатива наглядно демонстрирует, как возвращённые государству средства способствуют благу общества и создают условия для развития ключевой социальной инфраструктуры, — отметил Нургалым Абдиров.

    До открытия данного объекта в селе отсутствовала система водоснабжения и жители не имели доступа к чистой питьевой воде.

    Теперь новая система водоснабжения позволит обеспечить более 260 жителей села качественной питьевой водой.

    Ранее мы писали, как возвращенные государству активы финансируют развитие Казахстана.

    Теги:
    Возврат активов Регионы Казахстана Вода Жамбылская область Прокуратура
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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