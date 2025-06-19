Школьница из Алматы набрала 140 баллов на ЕНТ: ей подарили квартиру

— Я до сих пор не могу поверить, что набрала 140 баллов. Если честно, даже не ожидала. Я не ставила перед собой цель получить максимальный результат — планировала превысить 130. Но я готовилась два года — в 10 классе сделала упор на английский язык, в 11 классе — на историю. Были бессонные ночи, эмоциональное выгорание, но сама сдача теста оказалась легче, чем ожидала, — поделилась своими эмоциями Айша.

Для ЕНТ девушка выбрала профильные предметы — всемирную историю и английский язык. По ее словам, все вопросы оказались по изученному материалу. На тестированиях она уже демонстрировала высокие результаты: 133 балла в январе и 137 в марте.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Айша уже решила поступить в Университет Сулеймана Демиреля на специальность «Два иностранных языка», а в будущем мечтает стать преподавателем английского языка. Девушка также признается, что в магистратуру хотела бы попробовать поступить за границу.

Девушка родилась и выросла в Алматы. Училась сначала в государственной школе, позже перешла в частную. В семье она — старшая, у нее есть двое младших братьев. Получив ключи от квартиры, Айша не скрывала радости и поблагодарила своих педагогов и родных.

Директор школы Мухит Наметкулов отметил, что в этом году школу оканчивают 147 учеников. Из них многие преодолели рубеж в 100 баллов, 15 выпускников завершили обучение с отличием, а 9 удостоились знака «Алтын белгі».

— Учредитель нашей школы еще в начале учебного года пообещал, что ученик, набравший максимальный балл, получит квартиру. Это стало сильной мотивацией для ребят, и я уверен, что желание получить не только высокий балл, но и такой подарок, сыграло свою роль, — рассказал директор.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

Школа, где обучается Айша, работает в Алматы третий год. За это время максимальные результаты ЕНТ составляли 138–139 баллов, и только в этом году впервые покорен абсолютный максимум — 140 баллов.

Отметим, что Айша не первая ученица, которой удалось набрать максимальные 140 баллов на ЕНТ. Ранее такого же результата добился выпускник из Туркестанской области Жанибек Абилхан. Он окончил сельскую школу-гимназию и планирует продолжить обучение в Алматы по специальности в сфере информационных технологий. Позже ему также вручили сертификат на квартиру.

До этого максимальные 140 баллов на «Наурыз» ЕНТ набрал выпускник из Енбекшиказахского района Алматинской области Санжар Куандыков.

Основной этап Единого национального тестирования 2025 года стартовал в Казахстане 16 мая и продлится до 7 июля. Количество предметов осталось прежним: три обязательных и два на выбор.