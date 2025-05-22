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    23:29, 21 Май 2025 | GMT +5

    140 баллов на ЕНТ: выпускнику из Туркестанской области вручили сертификат на квартиру

    Жанибек Абилхан серьёзно готовился к тестированию, совмещая школьную программу с занятиями в образовательном центре, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    140 баллов на ЕНТ: выпускнику из Туркестана вручили сертификат на квартиру
    Фото: управление образования Туркестанской области

    Ранее этот центр объявил в соцсетях, что выпускнику, набравшему 140 баллов, вручит как приз сертификат на квартиру, — и свое обещание организаторы выполнили. Сертификат торжественно передали Жанибеку и его маме.

    — Приобретение жилья будет оформлено в зависимости от места, куда поступит молодой человек. Если он выберет обучение в Астане, квартира достанется ему в столице, если в Алматы — соответственно, там, — отметили в образовательном центре.

    Кроме того, за высокий результат на ЕНТ Жанибек получил ценные подарки от представителей системы образования. Директор школы вручил выпускнику iPhone, руководитель районного отдела образования — ноутбук, а аким района — телевизор.

    Напомним, Жанибек сдал ЕНТ по комбинации предметов «Математика — Информатика». Он окончил сельскую школу-гимназию и намерен продолжить обучение в Алматы по специальности в сфере информационных технологий.

    Ранее сообщалось, что выпускницу Акжунус Атахан из Туркестанской области пригласили 36 престижных университетов мира.

    Теги:
    ЕНТ Туркестанская область школа
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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