140 баллов на ЕНТ: выпускнику из Туркестанской области вручили сертификат на квартиру

Ранее этот центр объявил в соцсетях, что выпускнику, набравшему 140 баллов, вручит как приз сертификат на квартиру, — и свое обещание организаторы выполнили. Сертификат торжественно передали Жанибеку и его маме.

— Приобретение жилья будет оформлено в зависимости от места, куда поступит молодой человек. Если он выберет обучение в Астане, квартира достанется ему в столице, если в Алматы — соответственно, там, — отметили в образовательном центре.

Кроме того, за высокий результат на ЕНТ Жанибек получил ценные подарки от представителей системы образования. Директор школы вручил выпускнику iPhone, руководитель районного отдела образования — ноутбук, а аким района — телевизор.

Напомним, Жанибек сдал ЕНТ по комбинации предметов «Математика — Информатика». Он окончил сельскую школу-гимназию и намерен продолжить обучение в Алматы по специальности в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что выпускницу Акжунус Атахан из Туркестанской области пригласили 36 престижных университетов мира.