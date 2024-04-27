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    21:48, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Школьники Атырау возвращаются к офлайн-обучению

    обучение
    Фото: freepik.com

    29 апреля школы Атырау возвращаются к офлайн-формату обучения, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Об этом сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

    — В связи с завершением берегоукрепительных работ в городе Атырау и его пригородных населенных пунктах 29 апреля все школы областного центра переходят на офлайн-формат обучения, — говорится в распространенном сообщении. — Также отмечается, что если дети находятся за пределами города Атырау, они смогут продолжить обучение в онлайн-формате. В случае ухудшения паводковой ситуации в Атырауской области дальнейший алгоритм действий будет сообщен заранее. 

    Напомним, С 7 апреля на территории Атырауской области было объявлено чрезвычайное положение природного характера. Однако занятия в школах и детских садах продолжались в офлайн-формате. 

    В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжается проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению.

    Уровень воды в реке Жайык превысил 7 метров в Атырауской области.

    Объем откачанной воды в Атырауской области составляет 1,8 млн кубических метров, по состоянию на 25 апреля вода отошла от 1 710 частных домов. Продолжаются работы по дезинфекции, за сутки обработку провели в 100 домах и трех социальных объектах.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Дети Паводки в Казахстане Паводки школа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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