В Атырау занятия в школах продолжатся в офлайн-формате

В офлайн-формате продолжатся занятия в школах в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

- С 7 апреля на территории Атырауской области объявлено чрезвычайное положение природного характера. Однако занятия в школах и детских садах продолжатся в офлайн-формате. Принимаются соответствующие решения по обучению в колледжах и университетах области, - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 80 организаций образования продолжат обучение дистанционно.

Напомним, в Атырауской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.