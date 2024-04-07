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    16:42, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    В Атырау занятия в школах продолжатся в офлайн-формате

    школа
    Фото: МЦРИАП РК

    В офлайн-формате продолжатся занятия в школах в Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - С 7 апреля на территории Атырауской области объявлено чрезвычайное положение природного характера. Однако занятия в школах и детских садах продолжатся в офлайн-формате. Принимаются соответствующие решения по обучению в колледжах и университетах области, - сообщили в штабе.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 80 организаций образования продолжат обучение дистанционно.

    Напомним, в Атырауской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 6 апреля провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.

    Глава государства в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Наводнение Регионы Образование Паводки школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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