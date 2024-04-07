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    15:40, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    80 организаций образования продолжают обучение дистанционно - Минпросвещения

    онлайн обучение
    Фото: pixabay.com

    Министерством просвещения РК ведется постоянный мониторинг и координация ситуации в регионах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Представители министерства работают в составах республиканского и региональных оперштабов. Согласно оперативным данным, на сегодня 80 организаций образования продолжают обучение в дистанционном формате. В том числе 55 школ, которые определены пунктами временного размещения. В них пребывают 7255 эвакуированных детей. Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов, - сказала Мереке Амангелдыкызы.

    Спикер добавила, что организована активная работа уполномоченных по правам ребенка. Детей из пострадавших сёл обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, техническими средствами для дистанционного обучения.

    - В сельских школах, где наблюдается низкая скорость интернета, прорабатывается вопрос подключения к сети Starlink. Также, по поручению министра, начиная с 6 апреля 11 детских оздоровительных центров принимают детей из пострадавших регионов с организацией учебного процесса. Только в первый день приема детский оздоровительный центр «Жасдаурен» Акмолинской области принял более 80 детей. Для организованной перевозки детей в детские оздоровительные центры разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий, - отметила Мереке Амангелдыкызы.

    Она также выразила благодарность педагогам и всем работникам сферы образования за самоотверженный труд.

    - Особую благодарность выражаем педагогам и всем работникам сферы образования! Сегодня около 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе более 10 тысяч - в пунктах эвакуации, - добавила Мереке Амангелдыкызы.

    Теги:
    Минпросвещения РК Наводнение Регионы Образование Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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