80 организаций образования продолжают обучение дистанционно - Минпросвещения

Министерством просвещения РК ведется постоянный мониторинг и координация ситуации в регионах. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Представители министерства работают в составах республиканского и региональных оперштабов. Согласно оперативным данным, на сегодня 80 организаций образования продолжают обучение в дистанционном формате. В том числе 55 школ, которые определены пунктами временного размещения. В них пребывают 7255 эвакуированных детей. Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов, - сказала Мереке Амангелдыкызы.

Спикер добавила, что организована активная работа уполномоченных по правам ребенка. Детей из пострадавших сёл обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, техническими средствами для дистанционного обучения.

- В сельских школах, где наблюдается низкая скорость интернета, прорабатывается вопрос подключения к сети Starlink. Также, по поручению министра, начиная с 6 апреля 11 детских оздоровительных центров принимают детей из пострадавших регионов с организацией учебного процесса. Только в первый день приема детский оздоровительный центр «Жасдаурен» Акмолинской области принял более 80 детей. Для организованной перевозки детей в детские оздоровительные центры разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий, - отметила Мереке Амангелдыкызы.

Она также выразила благодарность педагогам и всем работникам сферы образования за самоотверженный труд.