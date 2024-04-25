Около 6 тысяч домов в Казахстане избавлены от талой воды

В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжается проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению. Об этом сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Приданные силы и средства сводных групп департаментов по чрезвычайным ситуациям Кызылординской, Мангистауской областей и воинской части 52859 МЧС передислоцированы из Западно-Казахстанской области в Атыраускую область и приступили к проведению противопаводковых мероприятий. Отведена и откачана вода из 5 987 жилых домов и 2 584 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях, — сообщил Аскар Шарип на брифинге в СЦК.

По республике вернулись в свои дома 31 416 человек. В эвакопунктах остаются 8 532 человека.

Откачано более 12 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

На телефон горячей линии поступило 2 222 звонка.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 37 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники, 943 водооткачивающих средств, 327 плавательных средств, 14 воздушных судов.