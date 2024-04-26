Уровень воды в реке Жайык превысил 7 метров в Атырауской области

В Атырауской области ежедневно повышается уровень воды в реке Жайык (Урал), передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в Махамбетском районе уровень воды в Урале достиг 7 метров 28 сантиметров.

По данным гидрологического мониторинга филиала РГП «Казгидромет» в Атырауской области, уровень воды в Урале изменяется за счет воды, прибывающей с территории Западно-Казахстанской области.

Например, сегодня, 26 апреля в 08:00 на гидропосту в поселке Индерборский уровень воды в Урале поднялся на 9 сантиметров и достиг 613 сантиметров. Установлено, что с начала паводка в Индерском районе уровень воды в реке повысился на 390 сантиметров.

На посту в селе Махамбет уровень воды достиг 728 сантиметров. Здесь уровень воды поднимался на 7 сантиметров в сутки. Всего он повысился на 411 сантиметров.

Повышение уровня воды в реке Урал заметно также на гидропосту в городе Атырау. На этом посту уровень поднялся на 3 сантиметра, достигнув 428 сантиметров. На территории города с начала паводка показатель повышения уровня воды достиг 237 сантиметров.

Ранее сообщалось, что большая часть паводка в Атырау может прийти в начале мая.

Кроме того, в канал Соколок вблизи Атырау начала поступать вода из Урала.