В канал Соколок вблизи Атырау начала поступать вода из реки Жайык (Урал), передает корреспондент агентства Kazinform.

В Атырауской области есть 15 магистральных каналов, которые отходят от реки Урал. Один из них — канал Соколок вблизи города Атырау.

По поручению акима области, планируется отвести воду из реки Урал через этот канал в Каспийское море. Протяженность канала 32 километра.

Как сообщил координатор работ по очистке дна канала и укреплению его берегов Олжас Султанов, пропускная способность канала Соколок — 100 кубометров в секунду.

— Главная цель — уменьшить большой поток воды из Урала (Жайык) в сторону города Атырау. Предусмотрено использовать канал Соколок, который обходит нефтяной город, и соединяет реку Урал и Каспийское море. Это его главная особенность. В соответствии с планом мы начали укрепление берегов действующего канала. Затем, после изучения ситуации, было принято решение наряду со старым каналом прорыть новый. Потому что в старом канале много болотистых мест, что затрудняет работу техники, — говорит О. Султанов.

По его словам, по берегам нового канала возведена утрамбованная в соответствии со всеми стандартами дамба высотой 21 метр по Балтийской отметке. Весь уклон скоординирован геодезическими отметками.

— Возведена дамба до моста на дороге Атырау — Доссор. Дно канала Соколок углублено и очищено. Вновь прорытый канал протяженностью 24 километра готов, — сказал О. Султанов.

Вчера, 24 апреля в канал Соколок поступила вода. Сейчас уровень воды в нем поднялся на 5 сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что большая часть паводковых вод может поступить в Атыраускую область в начале мая.