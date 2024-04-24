Большую часть паводка в Атырауской области прогнозируют на начало мая 

Ученые в Атырауской области прогнозируют большую часть паводка на начало мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

При Атырауском областном оперативном штабе есть рабочая группа ученых-исследователей.

По словам члена рабочей группы Армана Жумагазиева, прибывающая по Уралу вода в начале мая может привести к выходу реки из берегов.

— В связи с паводком, нужно изучить и учесть многолетние данные. По данным прежних лет, на территорию Атырауской области большая часть паводковых вод поступает, обычно, в середине мая. Но в этом году с территории Российской Федерации поступил большой объем воды, что стало причиной раннего начала весеннего паводка. С территории Западно-Казахстанской области стекающая вниз вода поступает в Атыраускую область, примерно, за 6-7 дней. Основываясь на этих данных, можно сказать, что 2–3 мая русло реки Жайык (Урал) в Атырауской области может быть заполнено, — отметил А. Жумагазиев.



По данным областного оперативного штаба, в 8 часов на гидропосту в городе Атырау уровень воды в Урале достиг 422 сантиметров.

— В этом регионе опасный уровень воды в Урале — 550 сантиметров. В связи с угрозой наводнения, по данным на 24 апреля, на берегах Урала в городе Атырау возведены дамбы протяженностью 229,5 километра, — сообщили в областном оперативном штабе.

Напомним, всего по Атырауской области возвели 473 километра защитных дамб.



