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    13:39, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Большую часть паводка в Атырауской области прогнозируют на начало мая 

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб Атырауской области

    Ученые в Атырауской области прогнозируют большую часть паводка на начало мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    При Атырауском областном оперативном штабе есть рабочая группа ученых-исследователей. 
    По словам члена рабочей группы Армана Жумагазиева, прибывающая по Уралу вода в начале мая может привести к выходу реки из берегов.

     — В связи с паводком, нужно изучить и учесть многолетние данные. По данным прежних лет, на территорию Атырауской области большая часть паводковых вод поступает, обычно, в середине мая. Но в этом году с территории Российской Федерации поступил большой объем воды, что стало причиной раннего начала весеннего паводка. С территории Западно-Казахстанской области стекающая вниз вода поступает в Атыраускую область, примерно, за 6-7 дней. Основываясь на этих данных, можно сказать, что 2–3 мая русло реки Жайык (Урал) в Атырауской области может быть заполнено, — отметил А. Жумагазиев. 


    По данным областного оперативного штаба,  в 8 часов на гидропосту в городе Атырау уровень воды в Урале достиг 422 сантиметров.

    — В этом регионе опасный уровень воды в Урале — 550 сантиметров. В связи с угрозой наводнения, по данным на 24 апреля,  на берегах Урала в городе Атырау возведены дамбы протяженностью 229,5 километра, — сообщили в областном оперативном штабе. 

    Напомним, всего по Атырауской области возвели 473 километра защитных дамб.

    Теги:
    Наука Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Река Урал Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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