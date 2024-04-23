473 км защитных дамб возвели вдоль реки Урал в Атырауской области

В Атырауской области продолжаются берегоукрепительные работы в связи с подъемом воды в реки Жайык (Урал) и увеличенным сбросом воды из Ириклинского водохранилища. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

– На сегодня вдоль р.Жайык возведены защитные дамбы протяженностью 473 км из 520 км. По состоянию на 22 апреля в работах задействованы свыше 15 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц техники. Работы ведутся в Индерском, Махамбетском, Исатайском районах и в Атырау, – сказал Руслан Жумагазиев.

Кроме того, с целью ускорения выхода воды из реки Жайык в Каспийское море продолжаются дноуглубительные работы. Для очистки и расширения водных тупей задействовано 5 единиц спецтехники.

В Жылыойском районе, в городе Кульсары, за последние сутки восстановлено электроснабжение в 16 домах, газоснабжение – в 300 домах, продолжаются дезинфекционные работы. За прошедшие сутки дезинфекцию прошли более 80 домов.

В ходе брифинга стало известно, что принято 3398 заявлений на выплату единовременной материальной помощи. Выплаты уже получила 3201 семья. Продолжает работу комиссия по оценке и выплате ущерба. Приняты заявления от 2272 жителей.