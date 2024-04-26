Вода отошла от 1710 частных домов в Атырауской области

Объем откачанной воды в Атырауской области составляет 1,8 млн кубических метров, по состоянию на 25 апреля вода отошла от 1 710 частных домов. Продолжаются работы по дезинфекции, за сутки обработку провели в 100 домах и трех социальных объектах, сообщил на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

– По данным на 25 апреля, 3 591 пострадавший в Жылыойском районе получил единовременную материальную помощь в размере 100 МРП. За последние сутки восстановлено электроснабжение в 77 домах, газоснабжение – в 154 домах. Комиссией по оценке и возмещению ущерба на 25 апреля принято от граждан 2 523 заявления. В техническом обследовании и оценке имущества задействовано более 40 специалистов, – рассказал представитель акимата.

Он добавил, что в Атырауской области проводятся превентивные противопаводковые мероприятия. Возведены защитные дамбы протяженностью 500,2 км при плане 521,7 км, объем выполненных работ составляет 95,8%. Также уложено более 4,7 млн мешкотар. Задействованы 15 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.



