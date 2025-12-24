Школ с трехсменным обучением не осталось в Астане
На совещании по развитию Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что темпы возведения школ отстают от роста численности детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Дефицит школ — одна из самых актуальных проблем в стране. Темпы возведения школ отстают от роста численности детей. В ближайшие три года дефицит ученических мест может достичь 400 тысяч. В частности, по прогнозам, в столице этот показатель составит 28 тысяч. Аналогичная ситуация может сложиться в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областях. Конечно, в этом направлении проделана определенная работа. За последние пять лет было введено в эксплуатацию около тысячи школ на более чем миллион учеников. В Астане построены 75 учебных заведений. Сейчас в городе не осталось школ с трехсменным обучением. В этой связи стоит особо отметить «Келешек мектептері». С архитектурной и технической точки зрения это современные и хорошо оснащенные школы. Но теперь, с учетом накопленного опыта, целесообразно перейти от отдельного масштабного проекта к строительству качественных, безопасных и в то же время недорогих школ. Это должно стать нормой при модернизации образовательной инфраструктуры по всей стране, — отметил Президент.
Глава государства также призвал усовершенстововать инструменты ГЧП при строительстве школ.
— Особое внимание следует уделить развитию частного школьного образования. Для привлечения инвестиций в эту сферу нужно принять системные меры, в том числе усовершенствовать инструменты государственно-частного партнерства. На текущем этапе при объективной потребности в развитии частных школ выявляются случаи злоупотреблений и даже мошенничества. Такие факты указывают на слабость механизмов лицензирования, финансирования и контроля качества. Кроме того, некоторые акиматы допустили серьезные ошибки в планировании. В частности, разрешения на открытие частных школ выдавались хаотично, без увязки с демографическими прогнозами и документами территориального развития. Дошло до того, что зачастую в одних и тех же местах параллельно строились и государственные, и частные школы. Как следствие, районы с реальным дефицитом ученических мест продолжали оставаться без необходимой инфраструктуры. Все это свидетельствует о слабой межведомственной координации и формальном подходе к работе. Развитие системы среднего образования должно быть комплексным, основанным на точных демографических расчетах и измеримых результатах. Требуется кардинальный пересмотр действующей модели, — поручил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в выступлении Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что социальные объекты должны быть доступны для населения и поручил усилить ответственность строительных компаний.