Школ с трехсменным обучением не осталось в Астане

— Дефицит школ — одна из самых актуальных проблем в стране. Темпы возведения школ отстают от роста численности детей. В ближайшие три года дефицит ученических мест может достичь 400 тысяч. В частности, по прогнозам, в столице этот показатель составит 28 тысяч. Аналогичная ситуация может сложиться в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областях. Конечно, в этом направлении проделана определенная работа. За последние пять лет было введено в эксплуатацию около тысячи школ на более чем миллион учеников. В Астане построены 75 учебных заведений. Сейчас в городе не осталось школ с трехсменным обучением. В этой связи стоит особо отметить «Келешек мектептері». С архитектурной и технической точки зрения это современные и хорошо оснащенные школы. Но теперь, с учетом накопленного опыта, целесообразно перейти от отдельного масштабного проекта к строительству качественных, безопасных и в то же время недорогих школ. Это должно стать нормой при модернизации образовательной инфраструктуры по всей стране, — отметил Президент.