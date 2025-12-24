РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:40, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент РК: Социальные объекты должны быть доступны для населения

    В выступлении на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что социальные объекты должны быть доступны для населения, передает агентство Каzinform со ссылкой на Акорду.

    Пациенты в коридорах: инфекционная больница Шымкента не справляется с наплывом больных
    Фото: акимат Шымкента

    — Как я уже сказал, при устойчивом приросте населения увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру, в особенности на системы здравоохранения и образования. Нужно принять комплексные меры, пока проблема не усугубилась.

    Аким Астаны рассказал о работе ряда медицинских объектов, а также сообщил, что будут построены две поликлиники и детский травмпункт, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент подчеркнул, что развитие медицинской инфраструктуры города — очень важная задача.

    — Поручаю акимату совместно с Министерством здравоохранения принять соответствующие меры.

    В густонаселенных районах необходимо увеличить число центров первичной медико-санитарной помощи. Этот подход должен строго соблюдаться и при планировании объектов образования, — поручил Глава государства.

    Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечить качество строящегося жилья и поручил усилить ответственность строительных компаний.

    Наталья Мосунова
    Автор
