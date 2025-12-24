Президент РК: Социальные объекты должны быть доступны для населения

— Как я уже сказал, при устойчивом приросте населения увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру, в особенности на системы здравоохранения и образования. Нужно принять комплексные меры, пока проблема не усугубилась.

Аким Астаны рассказал о работе ряда медицинских объектов, а также сообщил, что будут построены две поликлиники и детский травмпункт, — отметил Касым-Жомарт Токаев.