Президент РК: Социальные объекты должны быть доступны для населения
В выступлении на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что социальные объекты должны быть доступны для населения, передает агентство Каzinform со ссылкой на Акорду.
— Как я уже сказал, при устойчивом приросте населения увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру, в особенности на системы здравоохранения и образования. Нужно принять комплексные меры, пока проблема не усугубилась.
Аким Астаны рассказал о работе ряда медицинских объектов, а также сообщил, что будут построены две поликлиники и детский травмпункт, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что развитие медицинской инфраструктуры города — очень важная задача.
— Поручаю акимату совместно с Министерством здравоохранения принять соответствующие меры.
В густонаселенных районах необходимо увеличить число центров первичной медико-санитарной помощи. Этот подход должен строго соблюдаться и при планировании объектов образования, — поручил Глава государства.
Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечить качество строящегося жилья и поручил усилить ответственность строительных компаний.