    17:34, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Необходимо усилить ответственность строительных компаний — Касым-Жомарт Токаев

    В выступлении на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечить качество строящегося жилья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Президент отметил, что Астана лидирует в стране по темпам строительства.

    — С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество, — рассказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев привел примеры недавних трагических случаев, связанных с падением облицовки дома и пассажирского лифта.

    — Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности — настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику.

    Правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов. Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ.

    Акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния.

    Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз, — сказал Глава государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о принципиальном значении ускоренной модернизации коммунальной инфраструктуры на совещании по развитию Астаны.

