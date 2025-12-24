Необходимо усилить ответственность строительных компаний — Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Астана лидирует в стране по темпам строительства.

— С начала года в столице введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, или четверть от общереспубликанского уровня. Безусловно, это хороший показатель. Но зачастую в погоне за объемами страдает качество, — рассказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев привел примеры недавних трагических случаев, связанных с падением облицовки дома и пассажирского лифта.

— Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности — настоящее преступление. Об этом следует говорить открыто. Нужно прекращать такую практику.

Правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах — от проектирования до сдачи объектов. Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ.

Акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунктов для постоянного контроля их состояния.

Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз, — сказал Глава государства.