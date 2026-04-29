Шымкент исключили из списка регионов для приема кандасов

Шымкент больше не входит в перечень регионов для расселения этнических казахов и их семей, переезжающих в Казахстан из-за рубежа. Для кандасов определены семь других областей для переселения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении внутренней политики Шымкента сообщили, что изменения вступили в силу 16 февраля 2026 года. Решение направлено на более эффективное распределение трудовых ресурсов и оптимизацию миграционных потоков внутри страны.

В список регионов для приема этнических казахов и их семей казахской национальности на 2026 год включены области Абай и Улытау, а также Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Как получить статус кандаса в 2026 году

Кандидаты подают заявление онлайн через портал migration.enbek.kz и проходят тестирование на знание государственного языка по системе «Казтест» (минимальный порог — уровень А1).

После успешной сдачи экзамена и заполнения электронной анкеты система автоматически оценивает потенциал кандидата. Далее информация проходит межведомственную проверку. В случае выявления правонарушений или связей с запрещенными организациями заявление отклоняется.

Заключительным этапом является собеседование с представителями местных исполнительных органов. Решение по нему принимается в течение двух рабочих дней, при этом общий срок рассмотрения заявки не превышает 29 рабочих дней.

С гражданами, переселяющимися в принимающие регионы, заключается социальный контракт сроком на пять лет.

Отметим, с начала 2026 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 335 этнических казахов.

При этом значительно выросло число переселенцев из Китая. В 2025 году на постоянное жительство прибыли 7 405 человек, основную часть которых составила трудоспособная молодежь.

Ранее Президент Казахстана подчеркивал, что наряду с поддержкой возвращения соотечественников важно решать вопросы их интеграции. Статистика прошлого года показала, что лишь 15% прибывших имеют высшее образование. Это становится серьезным барьером при адаптации к социально-экономическим реалиям страны.

Чтобы исключить повторную миграцию и снизить нагрузку на местные бюджеты, кандасов и переселенцев обяжут официально трудоустраиваться на новом месте. Наличие постоянной работы и регулярные социальные отчисления станут обязательным условием для их закрепления в регионах расселения.