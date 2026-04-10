Число кандасов из Китая достигло рекордного уровня в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики и Комитета миграционной службы РК, показатель прибывших в страну в последние годы достиг высоких значений. В частности, в 2025 году на постоянное жительство в Казахстан прибыли 7 405 граждан Китая. К сведению, самый низкий уровень был зафиксирован в 2021 году, когда из КНР переехали 249 человек.

Министерство труда и социальной защиты Казахстана подтверждает, что все приезжающие на постоянное жительство — этнические казахи. Как сообщили в Комитете миграционной службы, в 2025 году из Китая приехали 7 405 этнических казахов, которые получили статус кандасов. В их числе 3 690 семей.

— В настоящее время основная часть приезжающих из Киатя кандасов — это трудоспособная молодежь, около 57,4 процентов. Среди приехавших соплеменников есть квалифицированные специалисты сфер здравоохранения, сельского хозяйства и творческие люди, — сообщается в официальном ответе ведомства на запрос агентства Kazinform.

Раньше кандасы, в основном, жили в приграничных с Китаем регионах — Алматинской и Восточно-Казахстанской областях и области Жетысу. Сейчас статистика показывает, что направление миграции изменилось в сторону Астаны и Алматы.

В Казахстане усилена поддержка, оказываемая переселенцам со стороны государства. Например, стоимость сертификата, который выдается для приобретения жилья, достигла семи миллионов тенге.

— Основной поток, который идет из Китая и Узбекистана, связан с наличием больших этнических диаспор в этих странах. С 1991 года из Китая вернулись на историческую родину более 378 тысяч казахов, — сообщили в Комитете.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года статус кандасов получили около 3,3 тысячи этнических казахов. Также в Минтруда РК рассказали, что статус кандаса в 2026 году начнут присваивать с помощью системы искусственного интеллекта.