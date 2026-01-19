Получение гражданства РК: утвержден порядок тестирования претендентов
Приказом министра науки и высшего образования РК утверждены Правила проведения тестирования по определению объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Претендент на гражданство РК проходит тестирование в целях определения объема знаний.
При этом правила не распространяются на несовершеннолетних, недееспособных, на лиц, которые имеют особые заслуги перед Казахстаном либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому президентом РК, на этнических казахов, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров, ратифицированных республикой.
Тестирование состоит из следующих блоков:
- тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке);
- тест по основам Конституции РК (на казахском или русском языке);
- тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке).
Общее количество тестовых заданий составляет – 100, из них:
по казахскому языку – 30, в том числе:
- по части аудирования – 15;
- по части чтения – 15;
по основам Конституции РК – 40;
по истории Казахстана – 30.
В тестировании используются тестовые задания с выбором одного правильного ответа из предложенных четырех вариантов ответов. Выбор правильного ответа оценивается одним баллом.
Общее время, предоставляемое для тестирования, составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью всех групп предоставляются дополнительно 30 минут.
Пороговый балл составляет не менее 50 баллов, в том числе по блокам:
- казахский язык – не менее 15 баллов;
- основы Конституции РК – не менее 20 баллов;
- история Казахстана – не менее 15 баллов.
Тестирование проводится два раза в год: в феврале и августе. Сроки и пункт проведения тестирования определяются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Тестируемый при запуске предъявляет оригинал одного из следующих документов:
- удостоверения лица без гражданства или заграничного паспорта;
- вид на жительство иностранца в РК.
По итогам тестирования иностранным гражданам и лицам без гражданства при преодолении порогового балла выдается электронный сертификат на казахском языке. При непреодолении порогового балла электронный сертификат не выдается.
Электронный сертификат доступен после завершения тестирования в личном кабинете тестируемого (за исключением тестируемых, подавших заявление на апелляцию).
Электронный сертификат подтверждается посредством введения индивидуального идентификационного номера (ИИН) и индивидуального кода тестируемого на сайте НЦТ (certificate.testcenter.kz).
Срок действия электронного сертификата составляет два года со дня выдачи.
Документ также детально регламентирует процедуру проведения тестирования, меры безопасности, порядок апелляции и основания для аннулирования результатов в случае нарушений.
Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.
Напомним, с 3 по 10 февраля в Казахстане пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан.