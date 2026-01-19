РУ
    13:30, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Получение гражданства РК: утвержден порядок тестирования претендентов

    Приказом министра науки и высшего образования РК утверждены Правила проведения тестирования по определению объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство РК, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    гражданство РК
    Фото: Kazinform

    Претендент на гражданство РК проходит тестирование в целях определения объема знаний.

    При этом правила не распространяются на несовершеннолетних, недееспособных, на лиц, которые имеют особые заслуги перед Казахстаном либо имеют профессии и отвечают требованиям по перечню, устанавливаемому президентом РК, на этнических казахов, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров, ратифицированных республикой.

    Тестирование состоит из следующих блоков:

    • тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке);
    • тест по основам Конституции РК (на казахском или русском языке);
    • тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке).

    Общее количество тестовых заданий составляет – 100, из них:

    по казахскому языку – 30, в том числе:

    - по части аудирования – 15;

    - по части чтения – 15;

    по основам Конституции РК – 40;

    по истории Казахстана – 30.

    В тестировании используются тестовые задания с выбором одного правильного ответа из предложенных четырех вариантов ответов. Выбор правильного ответа оценивается одним баллом.

    Общее время, предоставляемое для тестирования, составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью всех групп предоставляются дополнительно 30 минут.

    Пороговый балл составляет не менее 50 баллов, в том числе по блокам:

    • казахский язык – не менее 15 баллов;
    • основы Конституции РК – не менее 20 баллов;
    • история Казахстана – не менее 15 баллов.

    Тестирование проводится два раза в год: в феврале и августе. Сроки и пункт проведения тестирования определяются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

    Тестируемый при запуске предъявляет оригинал одного из следующих документов:

    • удостоверения лица без гражданства или заграничного паспорта;
    • вид на жительство иностранца в РК.

    По итогам тестирования иностранным гражданам и лицам без гражданства при преодолении порогового балла выдается электронный сертификат на казахском языке. При непреодолении порогового балла электронный сертификат не выдается.

    Электронный сертификат доступен после завершения тестирования в личном кабинете тестируемого (за исключением тестируемых, подавших заявление на апелляцию).

    Электронный сертификат подтверждается посредством введения индивидуального идентификационного номера (ИИН) и индивидуального кода тестируемого на сайте НЦТ (certificate.testcenter.kz).

    Срок действия электронного сертификата составляет два года со дня выдачи.

    Документ также детально регламентирует процедуру проведения тестирования, меры безопасности, порядок апелляции и основания для аннулирования результатов в случае нарушений. 

    Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.

    Напомним, с 3 по 10 февраля в Казахстане пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан.

