Глава государства высказался о возвращении қандасов

— Что касается қандасов. Разумеется, поддерживаю их возвращение на историческую Родину. Но надо решать и вопросы их интеграции в наше общество. В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов, из числа трудоспособных только 15% имеют высшее образование. По этой причине многие сталкиваются с трудностями при адаптации к социально-экономическим реалиям Казахстана, — высказался Президент.

По его словам, ареал их основного расселения — густонаселенные районы и поселки Алматинской области и город Жанаозен Мангистауской области.

— На это обстоятельство центральные и местные власти, включая правоохранительные органы, вынуждены обратить внимание, — подчеркнул Глава государства.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.