Глава государства высказался о возвращении қандасов
В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов. При этом из числа трудоспособных только 15% имеют высшее образование, сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Turkistan», передает агентство Kazinform.
— Что касается қандасов. Разумеется, поддерживаю их возвращение на историческую Родину. Но надо решать и вопросы их интеграции в наше общество. В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов, из числа трудоспособных только 15% имеют высшее образование. По этой причине многие сталкиваются с трудностями при адаптации к социально-экономическим реалиям Казахстана, — высказался Президент.
По его словам, ареал их основного расселения — густонаселенные районы и поселки Алматинской области и город Жанаозен Мангистауской области.
— На это обстоятельство центральные и местные власти, включая правоохранительные органы, вынуждены обратить внимание, — подчеркнул Глава государства.
Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.