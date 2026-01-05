РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:12, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства высказался о возвращении қандасов

    В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов. При этом из числа трудоспособных только 15% имеют высшее образование, сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Turkistan», передает агентство Kazinform. 

    Коллаж: gov.kz.

    — Что касается қандасов. Разумеется, поддерживаю их возвращение на историческую Родину. Но надо решать и вопросы их интеграции в наше общество. В Казахстан в прошлом году прибыло более 16 тысяч қандасов, из числа трудоспособных только 15% имеют высшее образование. По этой причине многие сталкиваются с трудностями при адаптации к социально-экономическим реалиям Казахстана, — высказался Президент. 

    По его словам, ареал их основного расселения — густонаселенные районы и поселки Алматинской области и город Жанаозен Мангистауской области.

    — На это обстоятельство центральные и местные власти, включая правоохранительные органы, вынуждены обратить внимание, — подчеркнул Глава государства.

    Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Кандасы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
