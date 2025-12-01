Шымбулак ввел дифференцированные тарифы

Как сообщили в пресс-службе курорта, в течение нескольких лет стоимость ски-пассов на Шымбулаке оставалась неизменной. Корректировка тарифов была проведена в сезоне 2024–2025 годов. Формирование цен напрямую связано с эксплуатацией высокогорной инфраструктуры, обслуживанием канатных дорог, обновлением техники и обеспечением безопасности. При этом изменения тарифов этого года не компенсируют в полной мере влияние инфляции, повышение ставки НДС и удорожание импортного оборудования, закупаемого в валюте.

Для сохранения доступности курорт внедряет международную практику дифференцированных тарифов (low / regular / high), а также предлагает утренние, дневные и ночные форматы катания, специальные тарифы для начинающих и скидки для детей. В периоды низкого сезона стоимость катания снижается в среднем до 30%, что позволяет гостям планировать визиты в менее загруженные дни.

— Мы внедряем динамическое ценообразование, чтобы снизить нагрузку на курорт в пиковые часы и в то же время дать возможность людям, для которых цены высокого сезона достаточно высоки, приезжать в менее загруженные периоды по более доступной стоимости, — отметила руководитель департамента клиентского сервиса и контроля качества курорта Ольга Беляева.

Тарифы для пеших туристов

В текущем сезоне действуют следующие тарифы:

Shymbulak Ticket (подъем и спуск): дети 6–14 лет — 4 000 тенге, взрослые от 15 лет — 8 000 тенге;

Shymbulak Ticket 360° — проезд на фуникулере со стеклянным дном (подъем и спуск): дети 6–14 лет — 5 000 тенге, взрослые — 10 000 тенге;

Комби-1 / Комби-2 (подъем и спуск, продажа только в кассах): дети — 3 000 тенге, взрослые — 6 000 тенге;

Shymbulak Ticket на 3 дня (один подъем и один спуск в течение трех дней, продажа только в кассах): дети — 4 500 тенге, взрослые — 9 000 тенге;

ККД-4 — открытая канатно-кресельная дорога (подъем и спуск, продажа только в кассах): дети — 4 000 тенге, взрослые — 2 000 тенге.

Тарифы на SkiPass

Утренний (08:30–13:30): дети — 3 000 тенге, взрослые — 11 500 тенге;

Полный день (08:30–18:00): дети — 6 000 тенге, взрослые — 15 500 тенге, для начинающих — 8 000 тенге;

После обеда (13:30–18:00): дети — 4 000 тенге, взрослые — 12 500 тенге;

Ночное катание (19:00–23:00): дети — 3 000 тенге, взрослые — 10 500 тенге, для начинающих — 4 000 тенге

Цены действуют в будние, выходные и праздничные дни.

В горном курорте также отметили, что по итогам прошлого сезона Шымбулак принял более 1,5 млн гостей, досрочно достигнув показателя, который ранее прогнозировался лишь к 2030 году. В среднем курорт ежедневно посещают от 4 до 12 тысяч человек.

Отметим, что Шымбулак начал работу в техническом режиме с 26 ноября. С 6 декабря продажа ски-пассов осуществляется по тарифам Low Season.

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты Шымбулак и Ой-Карагай свяжут в один горнолыжный кластер.

Кроме того, стало известно, на какой стадии находится проект развития Алматинского горного кластера. По данным управления туризма Алматы, в настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования, завершение которой запланировано на 2026 год. Уже в следующем году предполагается продолжить работы по благоустройству на наиболее востребованных и ключевых направлениях.