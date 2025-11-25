Горнолыжный сезон на Шымбулаке откроют в техническом режиме

В этот день для посетителей будут доступны трассы на Левом Талгаре, а также трассы для начинающих — Белый Мишка, Змейка и Ак Барсик.

В период с 26 ноября по 6 декабря скипассы будут продаваться по ценам Low Season, а для начинающих будет доступен тариф «Новичок» по 8 тысяч тенге, который позволяет весь день кататься на трассах для начинающих.

Также на курорте напомнили, что основная зона проката и сезонные локеры перенесены на базовую станцию Медеу. На станции Шымбулак теперь доступны только ячейки для хранения однодневного формата.

Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты Шымбулак и Ой-Карагай свяжут в один горнолыжный кластер.

Также мы узнали, на какой стадии находится проект развития Алматинского горного кластера. По данным управления туризма Алматы, ведется разработка технико-экономического обоснования, завершение которой планируется в 2026 году. В следующем году планируется продолжить благоустройство на самых востребованных и важных направлениях.