РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:50, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Горнолыжный сезон на Шымбулаке откроют в техническом режиме

    На горнолыжном курорте Шымбулак состоится техническое открытие, первые трассы запустят 26 ноября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Медеу-Шымбулак
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В этот день для посетителей будут доступны трассы на Левом Талгаре, а также трассы для начинающих — Белый Мишка, Змейка и Ак Барсик.

    В период с 26 ноября по 6 декабря скипассы будут продаваться по ценам Low Season, а для начинающих будет доступен тариф «Новичок» по 8 тысяч тенге, который позволяет весь день кататься на трассах для начинающих.

    Также на курорте напомнили, что основная зона проката и сезонные локеры перенесены на базовую станцию Медеу. На станции Шымбулак теперь доступны только ячейки для хранения однодневного формата.

    Ранее сообщалось, что горнолыжные курорты Шымбулак и Ой-Карагай свяжут в один горнолыжный кластер.

    Также мы узнали, на какой стадии находится проект развития Алматинского горного кластера. По данным управления туризма Алматы, ведется разработка технико-экономического обоснования, завершение которой планируется в 2026 году. В следующем году планируется продолжить благоустройство на самых востребованных и важных направлениях.

    Теги:
    Шымбулак Спорт Горы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают