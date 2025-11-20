На какой стадии находится проект развития Алматинского горного кластера

В ответ на запрос агентства, в управлении туризма Алматы рассказали, что рост нагрузки на инфраструктуру требует расширения возможностей курортов.

Среднедневная посещаемость Алматинского горного кластера сегодня значительно превышает его пропускную способность. Только на курорте Шымбулак количество посетителей за последние годы увеличилось более чем в полтора раза, а в выходные и праздничные дни достигает 15 тысяч человек в сутки.

— Это приводит к перегрузке трасс и канатных дорог, снижению качества обслуживания и повышению рисков для безопасности отдыхающих, — подчеркнули в ведомстве.

Что предусматривает проект развития Алматинского горного кластера

Комплексный план развития Алматинского горного кластера (АГК) на 2025–2029 годы направлен на создание современного всесезонного туристического кластера международного уровня.

Проект предусматривает:

увеличение пропускной способности курортов Шымбулак и Oi-Qaragai;

создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса в смежных отраслях;

повышение привлекательности Алматы как центра регионального туризма.

Фото: Kazinform

Ожидаемый экономический эффект включает рост потока иностранных туристов с 700 тысяч до 1,7 млн человек к 2029 году, повышение занятости в сфере туризма с 91,8 до 101,8 тысяч человек, а также увеличение налоговых поступлений с 91,5 до 117,3 млрд тенге.

В управлении туризма города отметили, что аналогичные проекты реализуются и в соседних странах. В Кыргызстане начато строительство всесезонного горнолыжного курорта Три вершины стоимостью около 180 млн долларов США, первый этап которого планируется завершить к концу 2026 года. В Узбекистане в 2024 году стартовал проект «Shakhrisabz Ski & Tourism Cluster», в рамках которого ведется разработка мастер-плана и технико-экономического обоснования с привлечением международных экспертов.

— Развитие Алматинского горного кластера имеет стратегическое значение для Казахстана и станет важным шагом в укреплении позиций страны на международной туристической карте, — отметили в управлении.

Когда начнется реализация и и планы на 2026 год

Развитие Алматинского горного кластера реализуется поэтапно с учетом масштабности проекта и необходимости комплексного обновления инженерной, туристской и транспортной инфраструктуры.

Первый этап стартует в 2025 году и запланированы инженерно-геологические исследования, разработка мастер-плана и технико-экономического обоснования с привлечением международных консультантов из Австрии и Китая.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Итоговые сроки завершения всех мероприятий будут уточнены после утверждения проектных решений и календарных планов. На текущий момент ведется разработка технико-экономического обоснования, завершение которой планируется в 2026 году, — говорится в ответе.

В 2026 году планируется продолжить благоустройство на самых востребованных и важных направлениях — там, где необходимо повысить безопасность и улучшить удобство для туристов.

— Конкретный список маршрутов и участков будет сформирован после обсуждения с экспертами по горному туризму, а также с учетом выделенных бюджетов. Это позволит выбрать наиболее нужные и эффективные локации для проведения работ, — заключили в управлении.

16 кемпинг-зон уже созданы, новые — в планах

Для повышения уровня обустроенности отдаленных туристских маршрутов национального парка созданы 16 кемпинг-зон в труднодоступных местах — в ущельях Левый Талгар, Солнечная Поляна, Проходное.

На площадках установлены информационные щиты, столы со скамейкой, беседки, площадки для палаток с навесом, площадка для палаток с кровлей, солнечные панели на беседку с инверторами.

Фото: Kazinform

— Мера направлена на обеспечение безопасного и организованного отдыха посетителей, а также на снижение несанкционированного размещения туристов вне установленных площадок, — добавили в управлении туризма Алматы.

Также выполнены работы по благоустройству родников Кимасар, Туюк-Су и Кумис-Су: укреплены подходы, установлены малые архитектурные формы, оборудованы удобные точки водозабора. Это сделано в целях обеспечения санитарно-безопасных условий для посетителей и упорядочения водопользования.

