Оцифровка горных маршрутов в Алматы: что уже сделано в 2025 году

В целях улучшения туристской инфраструктуры в горной местности активно ведется работа по оцифровке и благоустройству горных пеших маршрутов.

В управлении туризма Алматы на запрос агентства рассказали, что на сегодня оцифрованы более 1000 км горных пеших маршрутов, из которых более 750 км благоустроены.

Все оцифрованные маршруты доступны на платформах 2Gis, что позволяет жителям и туристам ориентироваться на местности.

— Оцифровка горных маршрутов проводится поэтапно и напрямую увязана с планами их поэтапного благоустройства. По мере выполнения работ по развитию инфраструктуры, установки навигации и обеспечению безопасности новые маршруты последовательно включаются в цифровую базу, — отметили в управлении туризма Алматы.

Все обновленные и вновь благоустроенные маршруты будут добавляться на онлайн-карты, что обеспечит туристам удобный доступ к актуальным схемам, навигации и информации о состоянии троп. Таким образом, оцифровка будет продолжаться в соответствии с графиком работ по благоустройству горных территорий.

Фото: акимат Алматы

Спасательные хижины и круглосуточные посты

— Особое внимание уделяется безопасности в горных и природных зонах. На популярных туристических маршрутах установлены 18 спасательных хижин, оснащенных аптечками, солнечными панелями и запасами продовольствия. Также круглосуточно функционируют два контрольно-спасательных пункта, где дежурят 32 спасателя, — отметили в управлении туризма.

Кроме того, начаты работы по благоустройству горных троп и реконструкции термального источника «Алма-Арасан».

Завершается благоустройство 10 ключевых маршрутов

На сегодня завершается благоустройство 10-ти горных маршрутов с установкой объектов ориентирования и навигации. Срок завершения работ запланирован до конца ноября 2025 года. Среди них:

от микрорайона «Нурлытау» до урочища «Кок-Жайлау» (12 км);

от парковки в «Бутаковском ущелье» до горнолыжного курорта «Пионер» (6 км);

от тропы «Народная тропа» до урочища «Кок-Жайлау» (7 км);

от остановки «Агролесхоз» (ул. Керей и Жанибек хандар) до урочища «Кок-Жайлау» (9 км);

от березовой рощи «Ак кайың» до горы Динамо и далее до урочища «Кок-Жайлау» (9 км);

от кемпинг-зоны в березовой роще «Ак кайың» до урочища «Кок-Жайлау» (6 км);

от санатория «Ак кайың» до тропы «Прогулочные маршруты» (9 км);

от ущелья «Казачка» до урочища «Кок-Жайлау» (17 км);

от ущелья «Кимасар» до горы Тыныштау и горы «Еловая» (9 км);

от ущелья «Кимасар» до горы «Медеу» и пика «Панорама» (17 км).

На этих маршрутах появились навигационные указатели, цветные указательные разметки, информационные щиты, информационные стенды, предупреждающие знак, информационные столбы, четыре застекленных беседки, скамейки с крылатыми фразами, платформы для отдыха, переправы, перила.

Фото: акимат Алматы

Финансирование

Проект по оцифровке и благоустройству горных маршрутов реализуется за счет смешанного финансирования — средств местного бюджета и частных инвестиций.

— В 2025 году на работы по благоустройству и установке навигационных элементов на горных маршрутах предусмотрено 127 568 000 тенге из местного бюджета (с учетом НДС). Финансирование направлено на улучшение инфраструктуры, обеспечение безопасности, установку навигационных указателей, информационных щитов, скамеек, перил, переправ и беседок, — уточнили в управлении туризма города.

Дополнительно в рамках государственно-частного партнерства привлекаются частные инвестиции. В том числе был реализован инфраструктурный проект «Тропа счастья» стоимостью 106 миллионов тенге, включающий благоустройство маршрутов и туристических точек: ущелье Проходное, Поляна Терра, Алешкин мост, Космостанция. В управлении отметили, что частные инвестиции позволяют ускорить развитие туристской инфраструктуры, расширить перечень благоустроенных объектов и повысить привлекательность горных территорий для посетителей.

Ранее замакима Алматы Олжас Смагулов ответил на опасения экологов и активистов относительно возможного негативного влияния проекта Алматинского горного кластера на экосистему гор. Он считает, что проект горного кластера защитит горы от хаотичного туризма.