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    Шесть лесных пожаров произошли в Казахстане за один день

    9 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 6 лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Шесть лесных пожаров произошли в Казахстане за один день
    Кадр из видео

    Пожары были зарегистрированы по регионам:

    • Жамбылская область — 1 пожар;
    • Наурызымский ГПЗ — 1 пожар;
    • ГНПП «Баянауыл» — 1 пожар;
    • ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар;
    • ГЛПР «Ертис орманы» — 2 пожара.

    Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и с использованием системы раннего обнаружения лесных пожаров, а также в результате наземного мониторинга, осуществляемого сотрудниками государственной лесной охраны.

    Благодаря оперативному реагированию все лесные пожары были в кратчайшие сроки полностью ликвидированы.

    К тушению лесных пожаров были привлечены сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиационной пожарной службы, вертолеты и специальная техника РГКП «Казавиалесоохрана».

    Ранее на территории государственного лесного фонда Казахстана 8 июля зарегистрировали 10 лесных пожаров.

    Пожар Леса Лесхоз Семей орманы Ертіс орманы Природа Минэкологии и природных ресурсов Природные пожары Лесные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор