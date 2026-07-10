Шесть лесных пожаров произошли в Казахстане за один день

9 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Республики Казахстан зарегистрировано 6 лесных пожаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Пожары были зарегистрированы по регионам:

Жамбылская область — 1 пожар;

Наурызымский ГПЗ — 1 пожар;

ГНПП «Баянауыл» — 1 пожар;

ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар;

ГЛПР «Ертис орманы» — 2 пожара.

Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана» и с использованием системы раннего обнаружения лесных пожаров, а также в результате наземного мониторинга, осуществляемого сотрудниками государственной лесной охраны.

Благодаря оперативному реагированию все лесные пожары были в кратчайшие сроки полностью ликвидированы.

К тушению лесных пожаров были привлечены сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиационной пожарной службы, вертолеты и специальная техника РГКП «Казавиалесоохрана».

Ранее на территории государственного лесного фонда Казахстана 8 июля зарегистрировали 10 лесных пожаров.