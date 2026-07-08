В Казахстане за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров

На территории государственного лесного фонда Казахстана 8 июля зарегистрировали 10 лесных пожаров, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

По данным ведомства, один лесной пожар произошел в Западно-Казахстанской области, еще один — в Павлодарской области. Два возгорания были зарегистрированы на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», еще шесть — в государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы».

Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», а также с помощью систем раннего обнаружения пожаров. Благодаря оперативному реагированию все возгорания были полностью ликвидированы.

В тушении пожаров были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, авиапожарный десант, вертолеты и специализированная техника РГКП «Казавиалесоохрана».

По предварительным данным, причиной возникновения всех пожаров стали разряды молнии.

В связи с сохраняющимся в ряде регионов высоким уровнем пожарной опасности граждан призвали строго соблюдать требования пожарной безопасности при посещении лесных массивов.

7 июля Kazinform сообщал о ликвидации возгорания камыша на границе двух районов Атырауской области.





