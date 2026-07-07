Возгорание камыша на границе двух районов Атырауской области ликвидировано

По состоянию на 16:40 возгорание камыша вблизи Каспийского моря, на границе Исатайского и Махамбетского районов, полностью ликвидировано, передает Kazinform со ссылкой на акимат Атырауской области.

Общая площадь составила 93 гектара. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и государственного природного резервата «Акжайык» потушено 58 гектаров.

На площади 35 гектаров произошло самозатухание. Угрозы населенным пунктам нет. В целях недопущения повторного возгорания на месте организовано дежурство ответственных служб.

Ранее сообщалось о том, что работы по тушению осложняются открытой болотистой местностью, недоступной для техники. На месте происшествия были задействованы 34 сотрудника и семь единиц техники Атырауского областного ДЧС, 10 сотрудников и пять единиц техники Государственного природного резервата «Акжайык», а также 11 сотрудников и пять единиц техники местных исполнительных органов.