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    Возгорание камыша на границе двух районов Атырауской области ликвидировано

    По состоянию на 16:40 возгорание камыша вблизи Каспийского моря, на границе Исатайского и Махамбетского районов, полностью ликвидировано, передает Kazinform со ссылкой на акимат Атырауской области.

    Возгорание камыша на границе двух районов Атырауской области ликвидировано
    Фото: акимат Атырауской области

    Общая площадь составила 93 гектара. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов и государственного природного резервата «Акжайык» потушено 58 гектаров.

    На площади 35 гектаров произошло самозатухание. Угрозы населенным пунктам нет. В целях недопущения повторного возгорания на месте организовано дежурство ответственных служб.

    Ранее сообщалось о том, что работы по тушению осложняются открытой болотистой местностью, недоступной для техники. На месте происшествия были задействованы 34 сотрудника и семь единиц техники Атырауского областного ДЧС, 10 сотрудников и пять единиц техники Государственного природного резервата «Акжайык», а также 11 сотрудников и пять единиц техники местных исполнительных органов.

    Атырауская область ДЧС Пожар Регионы Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор