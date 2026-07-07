Загоревшийся камыш продолжают тушить в Атырауской области 

В труднодоступной болотистой местности на границе Исатайского и Махамбетского районов Атырауской области продолжается тушение камышового пожара, передает корреспондент агентства Kazinform.

Возгорание произошло примерно в 40 километрах от Каспийского моря в направлении Еркинкалинского сельского округа города Атырау. В настоящее время огонь сохраняется на площади пять гектаров.

По данным на 15:00 7 июля, по предварительным расчетам, пожар охватил территорию площадью 69 гектаров. Из них на 53 гектарах возгорание ликвидировано силами подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям, еще на 11 гектарах огонь прекратился самостоятельно. В настоящее время продолжается горение на пяти гектарах.

Работы по тушению осложняются открытой болотистой местностью, недоступной для техники. На месте происшествия задействованы 34 сотрудника и семь единиц техники Атырауского областного ДЧС, 10 сотрудников и пять единиц техники Государственного природного резервата «Акжайык», а также 11 сотрудников и пять единиц техники местных исполнительных органов.

Как сообщил первый заместитель начальника Атырауского областного ДЧС Абдилды Баекеев, одной из причин быстрого распространения огня стал сильный ветер.

- На быстрое распространение огня повлиял сильный ветер. В настоящее время пять тракторов вспахивают землю. Ситуация стабильная. Пожар в скором времени будет потушен», — сказал А. Баекеев.

По данным департамента, угрозы для населенных пунктов нет. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.

Ранее сообщалось, что для координации работ состоялось оперативное совещание с участием представителей Департамента по чрезвычайным ситуациям, акиматов Исатайского и Махамбетского районов, а также руководителей профильных служб.