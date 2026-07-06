Возгорание камыша на границе двух районов Атырауской области тушат в круглосуточном режиме

В Атырауской области продолжается ликвидация возгорания камыша, возникшего на границе Исатайского и Махамбетского районов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Очаг пожара расположен вблизи побережья Каспийского моря, за пределами территории государственного природного резервата «Акжайык».

Для координации работ состоялось оперативное совещание с участием представителей департамента по чрезвычайным ситуациям, акиматов Исатайского и Махамбетского районов, а также руководителей профильных служб.

По итогам совещания принято решение усилить группировку сил и средств, задействованных в ликвидации пожара. Для тушения выделят дополнительную технику, а работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Кроме того, к ликвидации возгорания привлекут дополнительные силы Исатайского и Махамбетского районов, а также сотрудников государственного природного резервата «Акжайык».

На месте организована работа оперативного штаба, который координирует действия всех задействованных служб.

Ранее природный пожар площадью 1200 га потушили в ВКО.