Природный пожар площадью 1200 га потушили в ВКО

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области полностью ликвидирован природный пожар, возникший на территории Курчумского лесного хозяйства и прилегающей открытой местности, передает корреспондент Kazinform.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 45 гектаров на территории лесного фонда и 1155 гектаров на открытой местности.

Напомним, ранее пожар удалось локализовать.

После этого подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, силы Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники лесного хозяйства и местных исполнительных органов продолжили работы по полной ликвидации отдельных очагов тления и недопущению повторного распространения огня.

Фото: ДЧС ВКО

— Благодаря совместным действиям всех задействованных служб пожар полностью ликвидирован. Распространения огня и угрозы населенным пунктам не допущено, — сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что крупное возгорание ликвидировали в индустриальной зоне Шымкента.