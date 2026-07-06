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    Природный пожар площадью 1200 га потушили в ВКО

    В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области полностью ликвидирован природный пожар, возникший на территории Курчумского лесного хозяйства и прилегающей открытой местности, передает корреспондент Kazinform.

    Природный пожар площадью 1200 га потушили в ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    По уточненным данным, площадь возгорания составила 45 гектаров на территории лесного фонда и 1155 гектаров на открытой местности.

    Напомним, ранее пожар удалось локализовать.

    После этого подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, силы Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники лесного хозяйства и местных исполнительных органов продолжили работы по полной ликвидации отдельных очагов тления и недопущению повторного распространения огня.

    Природный пожар площадью 1200 га потушили в ВКО
    Фото: ДЧС ВКО

    — Благодаря совместным действиям всех задействованных служб пожар полностью ликвидирован. Распространения огня и угрозы населенным пунктам не допущено, — сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    Ранее сообщалось, что крупное возгорание ликвидировали в индустриальной зоне Шымкента.

    Пожар ВКО Происшествия, ЧС Видео
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор