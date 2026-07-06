Крупное возгорание ликвидировали в индустриальной зоне Шымкента

В Шымкенте пожарные ликвидировали возгорание на территории индустриальной зоны «Ордабасы», расположенной по улице Капал батыра в Енбекшинском районе города, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии первых подразделений было установлено, что огнем охвачены выведенные из эксплуатации грузовые покрышки и сухая растительность. В результате пожара сгорели около 50 старых автомобильных покрышек и порядка 200 квадратных метров сухой травы.

К ликвидации возгорания были привлечены подразделения ДЧС города Шымкент, бригада Центра медицины катастроф, а также представители противопожарной службы ТОО «Ордабасы» и местных исполнительных органов.

Благодаря скоординированным действиям всех служб пожар удалось полностью потушить и не допустить дальнейшего распространения огня.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.