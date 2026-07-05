Природный пожар локализовали в лесах ВКО

В Курчумском районе Восточного Казахстана локализовали природный пожар, возникший на территории Абайского сельского округа. Огонь частично распространился на земли Курчумского лесного хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из-за сложного горно-лесного рельефа к ликвидации возгорания привлекли не только наземные подразделения, но и авиацию. В тушении участвовали сотрудники МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, лесных служб и местных исполнительных органов.

Для доставки десанта «Казавиалесоохраны» к очагу пожара были задействованы вертолеты МЧС и авиация акимата ВКО. На участках, куда невозможно было добраться наземной техникой, работал вертолет АО «Казавиаспас» с водосливным устройством.

— Благодаря совместным действиям всех задействованных служб удалось локализовать природный пожар и не допустить его дальнейшего распространения. Угрозы населенным пунктам нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Всего авиация выполнила 41 сброс воды, направив на очаг возгорания 123 тонны воды. Во время тушения специалисты также постоянно контролировали направление ветра, чтобы оперативно реагировать на изменение обстановки.

Ранее сообщалось, что четыре лесных пожара ликвидировали за день в резервате «Семей орманы».