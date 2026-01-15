Шесть алматинцев примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года

По словам руководителя управления спорта Алматы Дархана Нурханулы, 6 из 35 казахстанских спортсменов-участников зимней Олимпиады-2026 представляют Алматы.

— На сегодня Алматы имеет 6 лицензий на участие в Зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, — сообщил глава управления спорта города в пресс-центре РСК.

В числе спортсменов-участников зимней Олимпиады-2026 из Алматы — фигурист Михаил Шайдоров, конькобежец Евгений Кошкин, горнолыжники Александра Скороходова и Ростислав Хохлов.

Еще два претендента на лицензии из Алматы — Илья Мизерных и Данил Васильев в прыжках на лыжах с трамплина, официальное подтверждение их участия ожидается 22 января.

Добавим, что в Алматы на Шымбулаке финальную подготовку к Олимпиаде в январе проведет сборная Казахстана по фристайлу-могулу.

Напомним, что уже известно полное расписание выступления казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026. Кроме того, выяснилось, что происходит с олимпийской трассой для фристайла-могула в Италии.