Что происходит с олимпийской трассой для фристайла-могула в Италии

Ливиньо примет соревнования по дисциплинам сноуборда и фристайлу на Белых Играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. На кону будет 26 комплектов медалей, в том числе будет разыграно 4 комплекта во фристайле-могуле и еще 4 комплекта во фристайле-акробатике с участием казахстанских спортсменов.

На прошлой неделе глава FIS Йохан Элиаш выразил обеспокоенность, предупредив, что организаторы «испытывают трудности с обеспечением себя», поскольку государственное финансирование еще не выделено, что оказывает давление на производство снега на альпийском курорте.

Состояние трасс для лыжных видов спорта сильно зависит от искусственного снега для строительства хафпайпов и трамплинов, необходимых для соревнований, а вода поступает из водохранилища Монте-Спонда.

Однако в своих последних комментариях президент FIS высказался более позитивно, признав прогресс, достигнутый в последние недели.

— За последние две недели местный организационный комитет добился важных успехов. Прогресс очевиден, и решимость команды преодолевать трудности и прилагать все усилия для достижения цели заслуживают похвалы. Мы хотим отметить самоотверженность всех участников — от организационного комитета на местах до национальных и региональных властей и всех партнеров. Их командная работа и настойчивость имеют решающее значение для успешного проведения мероприятий в Ливиньо, — сказал Элиаш.

Ранее, выступая в Валь-д’Изер, Элиаш упомянул о «необъяснимых задержках» в производстве искусственного снега, заявив, что с организаторами связывались «три раза в день, утром, днем и вечером», поскольку опасения сохранялись. Хотя он и подчеркнул, что подготовка Италии по-прежнему находится под давлением, он выразил оптимизм по поводу того, что оперативные площадки могут быть введены в эксплуатацию в срок, при условии, что власти ускорят свои усилия.

В преддверии Игр Элиаш вновь подчеркнул, что ситуация в Ливиньо отражает более широкие структурные проблемы, затрагивающие зимние виды спорта, включая рост затрат, климатическое давление и неиспользуемую инфраструктуру, что подпитывает призывы к ротационной модели постоянных организаторов Олимпийских игр.

Местные власти попытались успокоить международную федерацию. Мэр Ливиньо Ремо Галли заявил, что задержки вызваны технической проблемой, и настаивал на том, что достаточного количества снега будет.

— Необходимо было заменить клапан, но это было сделано в установленные сроки, и все снежные пушки работают уже несколько ночей, — сказал Галли агентству ANSA.

Водохранилище Монте-Спонда, открытое в начале декабря, имеет емкость около 203 тысяч кубических метров и является одним из крупнейших водохранилищ искусственного снега в Европе. Построенное за более чем 21 миллион евро, оно теперь снабжает водой снежные пушки по всему региону. Хотя производство снега началось позже, чем планировалось изначально, более низкие температуры в последние дни позволили системе работать.

Ранее стало известно подробное полное расписание выступления спортсменов из Казахстана на зимних Олимпийских играх 2026 года.