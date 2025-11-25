Шеф-редактор Silk Way Star рассказал о деталях мегапроекта

По словам Касымхана Алдашева, успех проекта во многом связан с огромным трудом творческой команды.

— Сбор анкет от участников, установка видеосвязи, все это было большой нагрузкой на команду. Мы составляли план каждого выпуска, обсуждали сценарий. Редакторы работали напряженно, иногда с неожиданными сложностями. Во время проекта были и языковые барьеры, иногда члены жюри начинали говорить на своем языке. В такие моменты переводчики сразу включались в работу. Работа была очень напряженной, — говорит он.

Шеф-редактор рассказал, как гранд-финал собрал 120 миллионов зрителей. По его словам, этому способствовали технологии, которые помогли раскрыть участников с разных сторон.

— Мы старались максимально раскрыть личность участников. В дневнике проекта мы показывали их уникальные особенности. Например, китайский участник Чжан Хэ Сюань любит коллекционировать изделия из серебра. Участник из Таджикистана Фахриддин Хакимов раньше был профессиональным спортсменом, но после тяжелой травмы пришел в искусство. Армянин Саро Геворгян до этого выиграл 10 конкурсов. А победительница проекта Мишель Джозеф известна техникой горлового пения, о которой мало кто знает. Таких интересных деталей было много, и мы постоянно делились ими со зрителями. Именно поэтому аудитория смотрела конкурс не отрываясь, — сказал Касымхан Алдашев.

Ранее своими впечатлениями о конкурсе поделилась победительница финала Silk Way Star Мишель Джозеф из Монголии.

В следующем году проведение этого конкурса будет доверено китайской стороне.